الوطن

توقيف شخصان قاما باضرام النار في غابات النخيل بورقلة

كشفت وزارة الداخلية ، بأن مصالح الأمن.

  • 18941
  • 0:26 دقيقة
الخبر

الخبر

04/06/2022 - 19:51

توقيف شخصان قاما باضرام النار في غابات النخيل بورقلة
توقيف شخصان قاما باضرام النار في غابات النخيل بورقلة

كشفت وزارة الداخلية ، بأن مصالح الأمن أوقفت شخصان قاما باضرام النار بغابات النخيل الممتدة عبر الطريق الرابط بين بلدية عين البيصاء وعاصمة الولاية ورقلة . وأضاف بيان لوزارة الداخلية إن المتهمان ضبطا متلبسين بالفعل الاجرامي وبحوزتهما كل الوسائل لتنفيذ هذا العمل الشنيع ، مشيرا إلى أن&nbsp; المعنيان تم تحويلهما من قبل المصالح الأمنية لمباشرة التحقيقات وإشعار المصالح القضائية المختصة . وكان الحريق المسجل ، قد أدى إلى اتلاف 250 نخلة ، حيث استدعت الحادث الاستنجاد بمعدات تابعة للجيش الوطني الشعبي للتحكم في الحريق .

مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين

انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.

اشتراك

لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

Placeholder
الخبر

الخبر

04/06/2022 - 19:51

مقالات الواجهة

الاستفتاءات

هل تتوقع انفراجًا قريبًا في الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا؟

{{ responseText }}

إظهار النتائج

العودة إلى الاستفتاء إجمالي الأصوات : 440

كاريكاتير المزيد

كاريكاتير العدد 11146

العدد : 11146 05-05-2025

الأكثر قراءة

  1. الدرك يوجه نداء للجمهور

  2. بن ڤرينة يناشد الرئيس تبون العفو عن بلغيث

  3. جمعية العلماء المسلمين توجه نداء لرئيس الجمهورية

  4. إيقاف بث ثلاث قنوات خاصة

  5. "إسرائيل" تحتل المغرب