توقيف شخصان قاما باضرام النار في غابات النخيل بورقلة

كشفت وزارة الداخلية ، بأن مصالح الأمن أوقفت شخصان قاما باضرام النار بغابات النخيل الممتدة عبر الطريق الرابط بين بلدية عين البيصاء وعاصمة الولاية ورقلة . وأضاف بيان لوزارة الداخلية إن المتهمان ضبطا متلبسين بالفعل الاجرامي وبحوزتهما كل الوسائل لتنفيذ هذا العمل الشنيع ، مشيرا إلى أن المعنيان تم تحويلهما من قبل المصالح الأمنية لمباشرة التحقيقات وإشعار المصالح القضائية المختصة . وكان الحريق المسجل ، قد أدى إلى اتلاف 250 نخلة ، حيث استدعت الحادث الاستنجاد بمعدات تابعة للجيش الوطني الشعبي للتحكم في الحريق .

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