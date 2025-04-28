خمسيني يختلس أموال زبائن بنك بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة ممثلة في أمن دائرة الحروش من معالجة قضية "اختلاس أموال خاصة" تورط فيها موظف بإحدى المؤسسات البنكية يبلغ من العمر 51 سنة . وحسب بيان لها، فتعود وقائع القضية إلى فتح فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الحروش لتحقيق قضائي بناء على شكوى مقدمة من قبل إدارة مؤسسة بنكية بعد اكتشافهم لعملية اختلاس أموال من حسابات بعض الزبائن. وأضاف نفس المصدر بأن مجريات التحقيق بينت أن المشتبه به موظف بذات المؤسسة كان يقوم بعمليات بنكية لتحويل أموال بطريقة غير شرعية من حسابات بعض الزبائن بعد ان يقوم باختيار ضحاياه و اغلبيهم من الأشخاص المسنين، إلى حساب ابنه القاصر البالغ من العمر خمس...

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