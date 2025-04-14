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الوطن

رفع سرعة تدفق الأنترنت دون زيادة في الأسعار

كشف الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عبد الرزاق مهدي، أنه سيتم رفع تدفق الأنترنت خمسة أضعاف لمليوني مشترك. وقال مهدي كلمة.

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الخبر

الخبر

09/05/2022 - 12:21

رفع سرعة تدفق الأنترنت دون زيادة في الأسعار
رفع سرعة تدفق الأنترنت دون زيادة في الأسعار

كشف الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عبد الرزاق مهدي، أنه سيتم رفع تدفق الأنترنت إلى خمسة أضعاف لمليوني مشترك. وقال مهدي في كلمة ألقاها خلال ندوة "الجزائر الرقمية"، اليوم الإثنين، أنه يجب تعميم وسائل الاتصال الحديثة لرفع نسبة استعمال الرقمنة، مفيدا أن وزارة البريد حريصة على إتمام وتدعيم فرص تنمية الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى رفع مداخيلها الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتجسيدها. وفي ذات السياق، أكد الأمين العام بأن رفع تدفق الأنترنت للمشتركين سيكون دون أي زيادة في ثمن الاشتراك وهذا في إطار تعزيز سرعة تدفقه.

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الخبر

الخبر

09/05/2022 - 12:21

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