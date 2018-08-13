يعيش المستفيدون من القطع الأرضية في إطار برنامج العرض العقاري التوسعي بالدوسن في ولاية بسكرة، حالة من القلق بسبب عدم اتضاح الرؤية بشأن حصولهم على الدعم المالي المخصص للبناء. ويؤكد المستفيدون أنهم وعدوا في البداية بمساعدة مالية، على غرار تلك التي تحصلت عليها معظم مناطق الجنوب المعنية بهذا النوع من المشاريع، لكن هذه الوعود لم تر النور لحد الآن. ورغم أن البرنامج انطلق منذ حوالي أربع سنوات في الدوسن، من خلال توزيع القطع الأرضية وتحديد الأسماء، إلا أنه يتميز بالتأخر، ما جعل المستفيدين يستنجدون بوزير الداخلية نور الدين بدوي من أجل التدخل لدى السلطات المحلية لتحرير الدعم المالي الذي طال انتظاره.