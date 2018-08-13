قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارا في مبنى سكني يعتقد أنه يضم مستودعا للأسلحة والذخيرة في محافظة إدلب السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة أسفر عن مقتل 69 شخصا منهم 12 طفلا يوم الأحد.

وقال المرصد إن الانفجار وقع في بلدة سرمدا القريبة من الحدود مع تركيا والتي تقع إلى الشمال من مدينة إدلب عاصمة المحافظة. وأضاف المرصد أن أغلب سكان المبنى من المدنيين النازحين بسبب الحرب المستمرة منذ سبع سنوات وكان يستخدمه كذلك تاجر سلاح.

وقالت جماعة الخوذ البيضاء التي تأسست في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إن 36 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الانفجار وإنه جرى انتشال عشرة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بعد الانفجار الذي وقع فجر الأحد.و أضافت إن سبب الانفجار الذي دمر المبنى متعدد الطوابق بكامله لم يعرف بعد.