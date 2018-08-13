كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان، أمس الأحد، عن تزويد شبكة السكك الحديدية بنظام إشارة و اتصالات رقمي للقطارات (GSM-R)، الذي سيدخل حيز الخدمة بدءا من العاشر سبتمبر المقبل، بين خطي تقرت و بسكرة كمرحلة أولى على أن يعمم في باقي محطات السكك الحديدية عبر الوطن.

وأوضح وزير الأشغال العمومية خلال زيارة تفقدية قادته إلى المديرية العامة للسكك الحديدية و منشآتها، أن نظام "جي أس أم أغ" الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الشهر المقبل بين خطي تقرت و بسكرة يعد من الأنظمة المتطورة المؤمنة معتمدة إلى حد الآن من طرف 70 دولة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استخدامه عبر شبكة السكك الحديدية بهدف تفادي وقوع الحوادث.

و في سياق آخر، شدد عبد الغني زعلان على أهمية تكوين الموارد البشرية لصيانة قطارات الضواحي، مبرزا أن من شروط اقتناء العتاد و القطارات من الشركات الأجنبية ضمان التكوين المتواصل للموارد البشرية المحلية و مرافقتها لاكتساب الخبرة .