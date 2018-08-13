أدانت الجزائر "بشدة "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة دورية أمنية في الأردن، معربة عن تضامنها مع الحكومة الأردنية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف،أمس الأحد "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول أمس دورية أمنية أردنية في مدينة الفحيص و نتقدم بتعازينا لأهل الشهيد الذي سقط جراء هذا التفجير الإجرامي".

وأضاف "كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق".

وأكد بن علي شريف "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الذي هزمته لوحدها بفضل تضحيات شعبها وقواتها الأمنية وحكمة قيادتها، تعلم يقينا بأن القضاء على هذه الآفة واقتلاع جذورها ‏لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع الدولي و كل الفاعلين الدوليين من خلال العمل ضمن إستراتيجية متضامنة، موحدة ومتكاملة".