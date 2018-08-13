حطم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح رقما قياسيا في الدوري القطري لكرة القدم بفضل أهدافه الغزيرة التي أحرزها في شباك العربي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ختام منافسات الجولة الثانية من دوري نجوم QNB لينفرد بصدارة الهدافين برصيد 10 أهداف في مبارتين .

وسبق لبونجاح أن سجل 3 أهداف "هاتريك" من أصل 6 في المواجهة الأولى أمام الخريطيات، قبل أن يسجل 7 أهداف من أصل 10 في اللقاء الثاني أمام العربي لتصبح حصيلته عشرة أهداف.

وظل رقم الهداف العراقي المخضرم يونس محمود عندما كان لاعبا في صفوف الخور القطري بتسجيله 6 أهداف في مباراة واحدة، صامدا لمدة 13 عاما حتى كسره لاعب السد بونجاح بعد تسجيله لسبعة أهداف أمام العربي خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 10-1 في ختام الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

وتخليدا للواقعة التي تحدث لأول مرة في مسيرته الكروية قرر بو نجاح الاحتفاظ بكرتين مع توقيع حكم المباراة.

وبهذا الفوز الكبير استعاد السد صدارة جدول الترتيب من غريمه الدحيل (حامل اللقب) بفضل فارق الأهداف في ظل تساويهما بعدد النقاط .