نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر في مجمع سوناطراك أن رئيس المؤسسة الوطنية للمحروقات جمع فريقا جديدا من القيادات بهدف منع هجرة الكفاءات من الشركة الوطنية التي تلعب دورا رئيسيا في الوفاء بالتزاماتها.

وتعد سوناطراك مصدرا مهما من مصادر الطاقة للدول الأوروبية التي تحاول تقليل اعتمادها على روسيا كما أنها تمول جانبا رئيسيا من الميزانية في الجزائر. وأوضحت "رويترز" أن الوظائف في سوناطراك وفيرة ومرغوبة غير أن المرتبات منخفضة إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية كما أنها تتوقف على مدة الخدمة.

وقال ولد قدور في تصريح سابق بمقر الشركة بالجزائر العاصمة "فقدنا الآلاف من أصحاب الخبرات والمهارات لأسباب على رأسها أننا لا نستطيع منحهم مرتبا يحصلون عليه الآن في الخليج ودول أخرى".

وقال المصدر بالشركة الذي طلب عدم نشر اسمه إن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك جلب معه فريقه الخاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى واختار ثمانية نواب للرئيس من داخل الشركة. وذلك لأن التعيينات لم تعلن على الملأ بعد.وأضاف المصدر إن من بين القيادات الجديدة مديرين من ذوي الخبرة مثل صلاح مكموش للتنقيب وعربي باي سليمان للنقل عبر الأنابيب واثنين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة هما فريد غزالي للإستراتيجية وأحمد مازيغي للشؤون التجارية.

وقال المصدر "من الضروري المصادقة على التعيينات بمرسوم رئاسي غير أن كبار المديرين بدأوا بالفعل".

ويهدف ولد قدور لجعل الشركة واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول عام 2030. وفي 2017 احتلت الجزائر المركز الثامن عشر في قائمة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من حيث حجم الإنتاج.