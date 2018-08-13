دخلت دولة مالي، اليوم الإثنين، فترة ترقب بانتظار الانتهاء من عملية فرز أصوات ملايين الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتيجتها محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا.

وسيتولى الفائز، بين كيتا وخصمه سومايلا سيسيه الرئاسة مطلع سبتمبر المقبل، وستكون مهمته الرئيسية مواصلة تنفيذ اتفاق السلام في مالي الذي وقع في 2015 .

ولم تشهد مراكز الاقتراع أمس الأحد، إقبالا كثيفا بسبب غزارة الامطار والخوف من حصول أعمال عنف لتغلق مراكز الاقتراع عند السادسة مساء، وبدأت مباشرة عمليات الفرز.

ويتوقع أن تستغرق عملية الفرز أربعة أو خمسة أيام على أقل تقدير في الانتخابات هي الثانية في البلاد منذ 2013.

وتبادل كيتا وسيسيه الاتهامات بتزوير الانتخابات، حيث أعلن معسكر سيسيه الذي أعرب عن ثقته بالفوز لدى إدلائه بصوته في معقله في نيافونكي عن تداول بطاقات اقتراع في البلاد منذ أيام، وأن ذلك يشكل مؤشرا لعمليات تزوير.

وأفادت تقارير إعلامية، أن المحاضر كانت معدة وموقعة في خمسة مراكز انتخابية على الأقل حتى قبل انتهاء الاقتراع، ما وصفه مصدر مقرب من اللجنة الانتخابية بأنه "أشبه بتوقيع شيك على بياض، يمكن تصور ما يجري في باقي أنحاء البلاد".

في المقابل ندد كيتا بما اعتبره مناورات من قبل المعارضة تهدف إلى "الإيحاء بحصول تزوير"، متسائلا "لماذا التزوير عندما تحظى باحترام الشعب".

ويبدو أن كيتا الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، حيث أنه حصل في الدورة الأولى على 41.7 % من الأصوات في حين نال خصمه سيسيه 68 عاما، وزير المالية السابق، 17.78 %، كما أن سيسيه لم ينجح في جمع

المعارضة بين دورتي الانتخابات. وقد تنافسا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 وفاز فيها كيتا بأكثر من 77 % من الأصوات.

وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 جويلية، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 %) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

كما ذكرت التقارير الإعلامية، أن الانتخابات جرت وسط اللامبالاة نسبية، لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات، يعيش حوالي نصفهم تحت عتبة الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في إفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة بالمائة.

وتمكن مراقبو الاتحاد الأوروبي، أكبر المانحين الدوليين لمالي، من متابعة سير الانتخابات في غاو ولكن ليس في تمبكتو وكيدال وموبتي.