شهدت محافظة جدة السعودية اليوم الإثنين، حادثا شنيعا وأليما هز المملكة كلها حيث أقدمت امرأة على رمي بناتها الثلاث من النافذة في الطابق الـ7 بمبنى سكني.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الحادث أسفر عن مقتل طفلتين وإصابة الثالثة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت العمل على التحقيق.

وكشفت "سبق"، استنادا إلى مصادر مطلعة على واقعة قذف السيدة أطفالها الثلاثة من نافذة شقتها، أن المرأة تم نقلها إلى مركز الشرطة ويبدو أنها تعاني من أمراض نفسية.

وأشارت المصادر إلى أن والد البنات لم يكن موجودا في المنزل أثناء الواقعة التي باشرتها فرق الهلال الأحمر، وقامت بنقل الأطفال إلى المستشفى حيث توفيت اثنتان منهن فيما لا تزال الثالثة في العناية المركزة.