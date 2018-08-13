أصيب أزيد من 300 شخص بجروح ليلة الأحد إلى الإثنين، جراء انهيار منصة من الخشب كانت مكتظة بالمتفرجين الذين كانوا يتابعون عروضا فنية ضمن فقرات المهرجان الموسيقي (أو ماريسكينيو) بمدينة فيغو جهة غاليسيا.

و نقلت وسائل الإعلام المحلية عن خيسوس فاسكيس ألموينا المكلف بقطاع الصحة بالحكومة المحلية لجهة غاليسا، تأكيده أن 266 من المتضررين جراء انهيار هذه المنصة قد تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المستشفى، مشيرا إلى أن إصابات أغلبهم كانت خفيفة وهي عبارة عن كدمات و رضوض بينما تم الاحتفاظ بخمسة أشخاص

آخرين يعانون من كسور أو إصابات في الرأس تحت المراقبة الطبية.

و حسب بيان لجهة غاليسيا، فقد تم تقديم العلاجات الضرورية والإسعافات الطبية لـ 316 شخصا كانوا ضمن ضحايا حادث انهيار هذه المنصة.

و أكد أبيل كاباييرو عمدة مدينة فيغو،أن هذه المنصة التي يبلغ طولها 30 مترا وعرضها 10 أمتار قد تمت إقامتها على الواجهة البحرية، وكانت مكتظة بالمتفرجين الذين جاؤوا لتتبع فقرات العروض الموسيقية التي يتم تنظيمها في إطار المهرجان الموسيقي (أو ماريسكينيو) حين انهارت فجأة قبل منتصف ليلة أمس بقليل مشيرا إلى أن أسباب هذا الانهيار"لا تزال مجهولة".

وأشار إلى أن السلطات المحلية قامت بعد حادث الانهيار بتعبئة مجموعة الغواصين كما شغلت كاميرات المراقبة تحسبا للعثور على ضحايا قد يكونون محاصرين تحت أنقاض هذه المنصة الخشبة التي أقيمت على شاطئ البحر "لكن لحسن الحظ لم يتم العثور على أي أحد تحتها".