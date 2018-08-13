أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشاطئ الرمال الذهبية في زرالدة ستة أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و23 سنة، كونوا مجموعة أشرار بثت الرعب في نفوس العائلات التي ترتاد الشاطئ المذكور.

وتعود وقائع القضية إلى بحر الأسبوع الماضي، حين نشب شجار بين مجموعة من الشباب بشاطئ الرمال الذهبية استعملت فيه الأسلحة البيضاء، ما تسبب في فزع المصطافين والعائلات.

وتلقت الفرقة الإقليمية المذكورة مكالمة هاتفية من طرف أحد المصطافين عبر الرقم الأخضر، ليتم إرسال عناصر الدرك مدعومين بفصائل الأمن والتدخل، حيث تم توقيف عناصر العصابة، مع حجز كل الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم، ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة، و بعد التحقيق معهم تبين أنهم مسبوقين قضائيا.

بعد عملية التفتيش وتمشيط الشاطئ تم حجز عدة أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وكذا قارورات مسيلة للدموع، ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة للنظر في ملفاتهم.