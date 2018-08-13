أجل مجلس النواب الليبي التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، الذي كان مقررا اليوم الإثنين إلى جلسة الغد.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد ، إن اللجنة الاستشارية أقرت التصويت على قانون الاستفتاء بنصف نصاب الحاضرين زائد واحد.

هذا وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته اليوم الإثنين، في مدينة طبرق شرقي البلاد، للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور بعد ما علقها يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن مجلس النواب استكمل خلال الأسابيع الماضية مناقشاته وملاحظاته على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور وبالنصاب المفروض توفره للموافقة على مشروع القانون.

وأوضح أن مجلس النواب أنه أحال الأمر للهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة المجلس لحسم الأمر من الناحية الدستورية والقانونية.