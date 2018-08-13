أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الإثنين أن النادي الاسباني بيتيس إشبيلية قد رفض عرضا مقدما من نادي بيشيكتاس التركي الذي يطمح في ضم الدولي الجزائري رياض بودبوز.

وحسب نفس المصدر، فإن النادي التركي قد تقدم بعرض يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون أورو.

ويتواجد الجزائري بودبوز في الآونة الأخيرة، في كامل لياقته البدنية بعد أن أحرز خمسة أهداف في خمس مقابلات ودية تحضيرية خاضها النادي ''الأندلسي'' تحسبا للموسم القادم الذي سينطلق في 17 أوت .

و التحق رياض بودبوز (28 سنة) بالنادي الإسباني في الصائفة الماضية قادما له من مونبولييه الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات بعد أن قرر لاعب وسط الميدان الهجومي الذي شارك مع المنتخب الوطني في 25 مباراة مغادرة البطولة الفرنسية عقب نشاطه فيها لمدة تسعة مواسم لعب خلالها 301 مقابلة حيث سجل 45 هدفا و قدم 53 تمريرة حاسمة. علما أنه تقمص في هذه الفترة كذلك ألوان باستيا وسوشو.