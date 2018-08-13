أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الإثنين أنه لن يكون هناك حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة فيما اعتبر أن مشكلات بلاده ناجمة عن سوء الإدارة أكثر من العقوبات الأمريكية.

وتزامنت تصريحاته مع كشف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي عن الجيل الجديد من صاروخ "فاتح مبين" البالستي قصير المدى.

وتفاقم تصريحات خامنئي الضغوط على الرئيس حسن روحاني عقب انهيار العملة المحلية وانتشار التظاهرات والإضرابات احتجاجا على الغلاء والفساد. وتقلص كذلك أي أمل بعودة المحادثات مع واشنطن عقب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في 2015 وإعادته فرض العقوبات على طهران الأسبوع الماضي.

وقال خامنئي عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر" "يتحدث مسؤولون أمريكيون بشكل سافر مؤخرا عنا. إلى جانب العقوبات، يتحدثون عن حرب ومفاوضات"، مضيفا "دعوني أقول بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن يكون هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".