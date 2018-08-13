بلغ عدد الججاج الجزائريين الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة الـ 70 بالمائة أين تم استقبالهم في ظروف جد حسنة ، بالنظر إلى العمل التحضيري والتنسيقي الذي باشرته بعثة الحج الجزائرية مع السلطات السعودية.

وأكد عمر بافالولو مسؤول البعثة الإعلامية الجزائرية بالبقاع المقدسة هذا الإثنين أن الحجاج الجزائريين في صحة جيدة ويتلقون العلاج التام منذ وصول الرحلة الأولى إلى مكة، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الحجاج الجزائريين يتواجدون بمكة المكرمة بينما سيكتمل العدد خلال الأيام المقبلة ليجدوا استقبالا بجدة وبمكة المكرمة يليق بمقام الحج.

وأكد المتحدث ذاته أن الدولة والبعثة الجزائرية تحاول كل يوم الرفع من مستوى الخدمات وتحسين أداء الأفواج الجزائرية وتعالج مجمل النقائص في جلسات مكثفة منوها بتجاوب السلطات السعودية.