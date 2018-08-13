سيتم استلام ثالت قاطرة جديدة لشركة مترو الجزائر اليوم الإثنين بعد وصولها إلى ميناء الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمؤسسة ميترو الجزائر.

و أبلغت وزارة الأشغال العمومية و النقل و مؤسسة ميترو الجزائر مستخدمي ميترو الجزائر أنه سيتم استقبال ثالت قاطرة جديدة للميترو اليوم الإثنين، حسب ذات المصدر.

و تذكر مؤسسة مترو الجزائر أن عمليات استقبال قاطرات المترو متواصلة وفقا للرزنامة المحددة مع المصنع "كاف" وهذا بمعدل قاطرة كل شهر مند 24 جوان 2018، تاريخ استلام أول قاطرة.

للتذكير فإن مترو الجزائر سيتعزز بـ 12 قاطرة جديدة من إنتاج إسباني وهذا في إطار توسيع الخط الأول (1) لمترو الجزائر من أجل تلبية الطلب على حاجيات النقل بالعاصمة.

و أضاف البيان أن القاطرات المنتجة في إسبانيا من طرف المصنع "كاف" يتم تسليمها لمؤسسة ميترو الجزائر بمعدل قاطرة واحدة شهريا .