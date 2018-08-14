أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، عن اعتقال رجل بعد أن اصطدمت سيارته بأحد الحواجز الأمنية المحيطة بمقر البرلمان البريطاني، الثلاثاء، وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة عدد من المارة دون أن تتضح دوافعه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة لندن أن حادث سيارة وقع بمحيط البرلمان البريطاني، الثلاثاء، ولفت إلى أن الشرطة لا يمكنها التعليق على ما جرى في ذلك الحين.

وبعد تصريحات المتحدث باسم الشرطة بدقائق قليلة، كشفت شرطة العاصمة البريطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن إصابة عدد من المارة في الحادث وأكدت أنها ألقت القبض على السائق.

أما فيما يتعلق بتفاصيل الحادث، فقد اصطدمت سيارة صبيحة الثلاثاء بأحد الحواجز الأمنية المحيطة بمقر البرلمان البريطاني، ما أدى لإصابة عدد من المارة قبل أن يتم القبض على الفاعل.

وأكدت الشرطة أنه من غير المرجح أن تكون حياة أحد المصابين بخطر، وأشارت إلى إغلاق محطة المترو القريبة من موقع الحادث.

يذكر أن بريطانيا شهدت حوادث مشابهة عدة خلال السنوات الماضية، وقد كان أشهرها هجمات جسر لندن، في يونيو من عام 2017، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص، وشملت دهساً وطعناً.