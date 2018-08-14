هبطت طائرة متجهة من جمهورية الدومينيكان إلى ميلانو في إيطاليا، اضطراريا في مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا الإسبانية، عندما ألم براكبة على متنها، ألم شديد في بطنها.

وذكرت وكالة إيفي للأنباء أن سبب الآلام المبرحة في معدة إحدى المسافرات على متن الطائرة، هو انفجار رزم أكياس كوكايين، ابتلعتها لإيصالها إلى أوروبا.

وذكرت وكالة إيفي للأنباء أن سبب الآلام المبرحة في معدة إحدى المسافرات على متن الطائرة، هو انفجار رزم أكياس كوكايين، ابتلعتها لإيصالها إلى أوروبا.

وحسبما ذكرت الوكالة، فإن الراكبة البالغة من العمر 23 عاما، حملت 56 كيسا صغيرا في كل منها 15 غراما من المخدرات.

ونقلت المرأة إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحية، ويتم الآن استجوابها بسبب الممنوعات التي حملتها في معدتها محاولة نقلها إلى أوروبا.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية بلو بانوراما، تابعت رحلتها مباشرة بعد أن نقلت المسافرة "المهربة" إلى المستشفى.