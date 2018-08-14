توفي 48 شخصا وجرح 1897 آخرون في 1429 حادث مرور سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 أوت الجاري.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة كانت بولاية قسنطينة، حيث توفي ستة أشخاص وجرح 45 آخرون تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 31 حادث مرور.

وخلال ذات الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 22348 تدخلا على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين، من بينها 11479 تدخلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي، تم خلالها إسعاف وإجلاء 1543 جريحا وتحويل 9609 مرضى إلى المستشفيات. كما قامت ذات المصالح بـ 2486 تدخلا سمح بإخماد 2118 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفـة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5776 تدخلا فـي نفس الفترة لتغطية 5137 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.