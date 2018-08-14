أفادت شركة توزيع الكهرباء و الغاز ببولوغين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن قطع التموين بالغاز في بلديتي الحمامات و عين بنيان.

و أوضح بيان الشركة، أن قطع التموين بالغاز سيكون مساء غد الأربعاء على الساعة العاشر ليلا وسيستمر إلى غاية الانتهاء من العمل، ويعود السبب في ذلك إلى ربط الأحياء بالغاز.

و يتعلق الأمر من ناحية بلدية الحمامات كل من: حي 240 مسكن، حي 600 مسكن، حي 60 مسكن، حي 316 مسكن و حي 40 مسكن. أما ببلدية عين البنيان تمس كل من: حي 96 مسكن، حي 400 مسكن ، حي 200 كاب كاكسين و التجزئة "ك".