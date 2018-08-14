سجلت مصلحة الاستعجالات لمستشفى بشير محمد بولاية البويرة ، اليوم ، ثالث حالة وفاة وهي سيدة تبلغ من العمر 40 سنة من بين خمسة أشخاص استقبلتهم المصلحة بعد إصابتهم بداء غير معلوم ولم تكشف عنه المصالح الإستشفائية لحد الآن، من بينهم شاب لا يتعدى سنه 20 سنة توفي في ظروف غامضة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين بسام بئر اغبالوا.

وقد استقبل المستشفى المذكور أولى الحالات منذ حوالي أسبوع وبعد تحويلها أول أمس نحو مستشفى عين النعجة بالجزائر توفيت بالطريق، ليلقى ابنها المحول نحو مستشفى تابلاط بولاية المدية والأم وهي سيدة تبلغ من العمر 60 سنة حتفها اليوم بمصالح الاستعجالات لمستشفى تابلاط وعين بسام على التوالي.

وحسب الدكتور "هني" رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالبويرة فإن تحقيقا تم فتحه لتحديد الأسباب التي أفضت إلى وفاة 4 أشخاص ثلاثة من عائلة واحدة وحالة منفردة وأضاف أنه تم تحويل حالتين أخريين نحو مستشفى القطار لإجراء الفحوصات لتحديد الأسباب، كما أنه تم إرسال فريق طبي نحو المنطقة التي حول منها الضحايا لإجراء معاينة ميدانية.

وجدير بالذكر أن الأعراض التي ظهرت على المرضى هي حمى متصاعدة وإسهال كبير مع تضرر على الكبد، وقد تجمع أفراد عائلة الضحايا أمام مستشفى عين بسام للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وطنية مختصة في الوقاية لتقصي الوضع بالمنطقة.