أكد رئيس النادي الهاوي لشباب بلوزداد، كريم شتوف، اليوم الثلاثاء، أن المسؤول الأول عن مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي، محمد بوحفص، لم تسحب الثقة منه، كاشفا عن عقد جمعية عامة استثنائية للمساهمين "لاتخاذ قرار" حول هذا الأمر.

وصرح رئيس النادي الرياضي الهاوي، المساهم الرئيسي في الشركة الرياضية لشباب بلوزداد: "لم تتم تنحية بوحفص من منصبه، أولويتنا الآن هي تسوية ديون النادي للسماح للفريق بتسلم إجازات اللاعبين المستقدمين قبل مواجهة بارادو يوم السبت. سنعقد جمعية استثنائية لاتخاذ قرار حول بوحفص".

وغاب فريق شباب بلوزداد عن مباراته في البطولة يوم السبت بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة أمام الضيف جمعية عين مليلة برسم الجولة الأولى عن الرابطة الأولى، حيث انتظر حكم اللقاء بصيري مدة 15 دقيقة القانونية قبل التأكد من غياب التشكيلة العاصمية بسبب عدم دفع إدارة النادي البلوزدادي لحقوق المشاركة في الموسم الجديد 2018-2019 إضافة إلى عدم تأمين لاعبيه.

كما لم تقدم إدارة الشباب، المتوج بكأس الجزائر 2016-2017، الملفات الطبية الخاصة بعناصر الرديف قبل مواجهة الفريق الضيف.

و عجز النادي العاصمي عن استلام إجازات لاعبيه الجدد خلال الميركاتو الصيفي (وهو ما كان سيدفعه إلى اللعب بالرديف) بسبب تراكم الديون لدى لجنة فض النزاعات، حيث تتجاوز مبلغ 10 ملايين دينار (مليار سنتيم) وهي الإجازات التي تسلمها النادي صباح اليوم الثلاثاء.

و أقرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم أمس الإثنين بخسارة شباب بلوزداد للمباراة التي تغيب عنها أمام الضيف جمعية عين مليلة (3-0)، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده. كما غرمت الهيئة نفس النادي بمبلغ واحد (01) مليون دينار جزائري مضيفة أن النادي العاصمي سيحرم من حصته من مداخيل حقوق البث التلفزي المتعلقة بهذه المقابلة.

ولم يحقق بوحفص الإجماع منذ ترأسه للنادي في موسم 2016-2017 خلفا لرضا مالك، حيث تم توجيه أصابع الإتهام له بسبب الوضعية المزرية التي آل إليها الفريق رغم تتويج الشباب بكأس الجزائر في أول سنة له على رأس إدارة النادي.