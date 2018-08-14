انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان ووصفها بأنها "كلبة" و"مسعورة" في تبادل للإهانات بعد أن نشرت تسجيلا صوتيا لجلسة تسريحها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض، متهمة البيت الأبيض بـ"الكذب".

وكانت مانيغولت نيومان قد اشتهرت كمتسابقة في برنامج "ذا أبرنتيس" الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت الأبيض راتبها 180 ألف دولار سنوياً.

ووصف ترامب أوماروسا بأنها "منحطة" بعد نشرها التسجيل الصوتي لجلسة طردها من قبل جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض. ولكن ترامب رفع من درجة الحرب الكلامية بينهما إلى مستوى غير معهود حتى من قبل الرئيس الذي لا يتورع عن إهانة منتقديه.

وكتب ترامب على تويتر: "عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية، فرصة وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع. أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة".

ويمثل تسجيل أوماروسا التي كانت من أشد حلفاء ترامب، انتهاكا للثقة الرئاسية. وأوضحت لشبكة "سي بي آس نيوز" سبب التسجيل، وقالت: "أنا من الأشخاص الذين يحمون أنفسهم. في عالم ترامب الكل يكذب".