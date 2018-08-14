تم اليوم إطلاق النار على النائب صالح هاشم ، الذي أصيب بجروح رفقة شخص أخر ، إثر اندلاع شجار عند مدخل البرلمان الليبي في طبرق.

وحسب ما نقلت مصادر إعلامية فقد "نشبت مشاجرة بين أفراد الحرس الرئاسي فتدخل النائب عن طبرق صالح هاشم لفض الشجار لكنه تعرض لإصابة بسيطة بعيار ناري كما تعرض أحد أفراد الحرس الرئاسي لإصابة".

وأفاد نفس المصدر أن النائب والحارس نقلا إلى المستشفى دون أن يعطي تفاصيل عن سبب اندلاع الشجار أمام المجلس الواقع في مدينة طبرق شرق البلاد.