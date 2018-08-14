علق مجلس النواب الليبي، جلسة يوم الثلاثاء، التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الليبي الدائم، الذي قدمته الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: "بعد انعقاد الجلسة بحضور نحو 100 عضو، بالإضافة للرئيس ونائبه الأول، تم التوافق على إقرار قانون الاستفتاء، ولكن إقرار القانون بشكل رسمي يحتاج لتعديل الإعلان الدستوري الليبي، وبعد شد وجذب حول موعد التعديل، تم الاتفاق على عقد جلسة بعد عيد الأضحى، يتم فيها التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وإقرار قانون الاستفتاء معا، بعد أن تقوم رئاسة المجلس بتحديد تاريخ معين للجلسة".