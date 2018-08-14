جدّد الجمهور القالمي حضوره المكثف في ثاني سهرة من ليالي المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية في طبعته الـ11، على غرار السهرة الافتتاحية للمهرجان التي حضرها وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى جانب سلطات الولاية المدنية والعسكرية.

تواصل المهرجان الموسيقي ، في سهرته الثانية، وسط أجواء تنظيمية مواتية، ميّزها الفصل في مدخل الجمهور بين العائلات والشباب والرسميين والصحفيين. وقد اكتظت مدرجات مسرح "كالما"الروماني بحضور مختلف الشرائح، سيما الشباب والعائلات، متحدية بعض حملات المقاطعة التي نشطها نشطاء بالفايسبوك، وربطوها بتردي الوضعية التنموية للولاية، في حين ردّ عليها الوزيرميهوبي، مثلما سبق وتناولته "الخبر"أمس الثلاثاء، موضحا بأنّ "قرارات الدولة لا تخضع للفايسبوك".

وقد استمتع الجمهور في ثاني سهرة بطبوع غنائية عصرية متنوعة، افتتحتها فرقة الرّاب "بليم عامر"من ڨالمة، التي أدت وصلات غنائية شبابية اجتماعية تناولت الحياة والواقع اليومي للشباب. كما كان للأغنية الشاوية حضورا في الحفل الثاني للمهرجان، بوصلات شاوية أصيلة بأداء عصري ، قدمها المطرب زهير الشاوي من ولاية أم البواقي ، ولقيت تجاوبا من مدرجات المسرح الروماني، الذي انتعش باحتضانه للتظاهرة الفنية .

وكان آخر المطربين في السهرة الثانية من المهرجان المتواصل، المطرب "زينو" من ولاية عنابة ، الذي عوض أحد المطربين المتغيبين من ولاية وهران ، حيث أدى أغاني من نوع "الراي"، التي حركت المدرجات .