أعلنت مالطا اليوم الثلاثاء سماحها برسو سفينة "أكواريوس" التي تسيرها منظمة غير حكومية، وتقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا بعد الاتفاق على توزيعهم بين عدد من الدول الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات إن "بلاده ستسمح لسفينة "أكواريوس" بدخول موانئها حتى وإن لم تكن ملزمة قانونيا بذلك" مضيفا أن "كل المهاجرين الذين يتواجدون على متنها سيتم توزيعهم بين فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا".

و في ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني, بدرو سانشيز، عن استعداد بلاده لاستقبال 60 من هؤلاء المهاجرين، كما أعلنت الحكومة البرتغالية في بيان لها أنها "مستعدة لاستقبال 30 مهاجرا" منهم.

يذكر أن السلطات المالطية لم تكن تقبل في وقت مضى سوى الحالات الطبية الطارئة والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياهها الإقليمية، لكن تم تغيير القرار مع ازدياد الضغوط بسبب تصلب الحكومة الإيطالية الجديدة التي ترفض منذ جوان استقبال أي مهاجر.

وكانت السلطات الإيطالية قد رفضت السماح لسفينة الإنقاذ "أكواريوس" التابعة لمنظمات إنسانية الرسو بأحد موانئها لإنزال الركاب وحثت بريطانيا و حلفاء آخرين بالاتحاد الأوروبي على استقبالهم.