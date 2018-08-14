هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف اتحادي نيجيريا وغانا على خلفية التدخل الحكومي في عمل الهيئتين المحليتين.

و ذكر بيان الفيفا اليوم الثلاثاء أن الاتحاد النيجيري يواجه خطر الإيقاف "في حال لم يتم تسليم مكاتبه إلى اللجنة التنفيذية برئاسة أماجو ملفين بينيك المنتخب شرعا".

وأشار الفيفا إلى أن المهلة الأخيرة للقيام بذلك هي 20 أوت الجاري وأنه في حال دخول الإيقاف حيز التنفيذ لن يتم رفعه سوى في حال أكدت اللجنة التنفيذية "أن السيطرة الفعلية على المكاتب قد أعيدت لها".

ودخلت نيجيريا في تجاذب مع الفيفا منذ شهر جويلية الماضي عندما طلبت وزارة الرياضة المحلية من اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم التزام قرار قضائي برفض نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز بينيك والاعتراف بكريس جيوا كرئيس بدلا منه.

ويعود الخلاف حول رئاسة الاتحاد إلى 2014. وادعى جيوا بداية الفوز في الانتخابات إلا أن الفيفا رفض الاعتراف بالنتائج ولوح بإيقاف الاتحاد ما لم يتم إجراء الانتخابات مجددا.

ولدى إعادة عملية الاقتراع، فاز بينيك بمنصب الرئيس،علما بأن الانتخابات شابتها مزاعم بالتزوير دفعت جيوا إلى التقدم بشكوى أمام المحاكم رفضا للنتيجة.

أما بشأن غانا، فتعود القضية إلى فضيحة فساد تحيط برئيس الاتحاد المحلي كويسي نيانتاكي الذي سبق للفيفا في يونيو الماضي إيقافه لتسعين يوما عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم مع قيام لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي بالتحقيق بشأن مزاعم الفساد. لكن الفيفا أعرب عن رفضه لطلب المدعي العام الغاني بحل الاتحاد كاملا على خلفية القضية نفسها معتبرا أنه يشكل تدخلا مخالفا للقوانين.

وأشار الفيفا اليوم الثلاثاء إلى أنه "في حال عدم سحب طلب الحل بحلول الإثنين 27 أوت 2018 عند الساعة 12:00 ظهرا، سيتم إيقاف الاتحاد الغاني بمفعول فوري".