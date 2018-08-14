حقق الميزان التجاري السعودي، فائضا قدره 61.3 مليار ريال (16.3 مليار دولار)، في شهر جوان 2018، بزيادة نسبتها 160.7% عن شهر جوان 2017، والذي بلغ الفائض خلاله 23.5 مليار ريال، وفقا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وبحسب الهيئة، فقد ارتفع حجم التجارة السلعية للمملكة، في شهر جوان الماضي بنسبة 37.8%، إلى 129.7 مليار ريال، (34.6 مليار دولار)، في شهر جوان الماضي، مقابل 94.2 مليار ريال عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتشير الأرقام، إلى أن المملكة صدرت سلعا بقيمة 95.5 مليار ريال، خلال جوان الماضي، بزيادة 62.3% عن جوان 2017، والذي بلغت الصادرات خلاله 58.8 مليار ريال.



وبلغت قيمة الصادرات البترولية، في يونيو الماضي 78.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال، في يونيو2017، بارتفاع 72.7%، وبذلك زادت نسبة الصادرات البترولية، من 77.5% إلى 82.4% من إجمالي الصادرات.

وأوضحت بيانات هيئة الاحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر جوان 2018، فقد بلغت 16.8 مليار ريال، مرتفعة 26.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، إلا أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات انخفضت من 22.5% في جوان 2017، إلى 17.6% في يونيو الماضي.

وعلى صعيد وادرات السعودية في شهر يونيو الماضي، فقد انخفضت بنسبة 3.2%، إلى 34.2 مليار ريال، مقابل 35.3 مليار ريال، في جوان 2017.

وتضمن بيان هيئة الإحصاء، أكبر 5 دول تستورد منها السعودية، والتي تصدرتها الصين، بنسبة 16.1%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية 12.4%، والإمارات العربية المتحدة 9.3%، وألمانيا 4.8%، ثم الهند بنسبة 3.9% من إجمالي الواردات.