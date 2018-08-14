فاز نادي اتحاد العاصمة، سهرة اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي، على فريق دفاع تاجنانت بنتيجة 3-1، وذلك لحساب الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.



ورغم أن دفاع تاجنانت كان المبادر للتهديف في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، أستطاع أشبال فروجي أن يقلبوا الطاولة على الضيوف بثلاثية كاملة خلال الشوط الثاني، بداية من هدف التعديل لمزيان في الد48. ليأتي الدور على المهاجم الكونغولي برانس إيبارا، الذي أعطى التقدم لسوسطارة برأسية محكمة في الد71. وأكمل بن شاعة ثلاثية الاتحاد بهدف ثالث في الد83، ليحصد زملاء زماموش أول ثلاث نقاط في بطولة الموسم الجديد.