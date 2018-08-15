يفرض رؤساء الجمعيات المسجدية بولاية الطارف سيطرة كاملة على فضاءات العبادة، ويتدخلون بشكل لافت في شؤون الأئمة وتسيير المساجد، إلى درجة أن رئيسا لإحدى هذه الجمعيات ادعى أن مسجدا ملك له لمجرد أنه يسكن بجواره. ويسود الأئمة بالولاية تململ كبير، ويعتزمون أن يحذوا حذو زملائهم أئمة الغرب الذين راسلوا الوزير عيسى يشكون تعسف المديرين الولائيين. كما يشتكي أئمة الطارف من سطو رؤساء الجمعيات على صلاحيات المدير الولائي فيما تعلق بالتحويلات التي تتصف بالتعسف، فقد جرى تحويل بعضهم دون مراعاة ظروف العائلة مثل تمدرس الأطفال، فضلا عن تفضيل أئمة قليلي الكفاءة وتهميش أصحاب القدرات منهم.