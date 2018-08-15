أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال إرهابيين خطيرين، خططا للقيام بـعملية نوعية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وسائل الإعلام التونسية اليوم الأربعاء، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، تمكنت بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الإرهاب بسوسة 140 كلم جنوب العاصمة، من الكشف عن "مخطط إرهابي لعنصرين تكفيريين، عمرهما 19 و21 سنة، يتبنيان الفكر الداعشي".

و أضافت الوزارة أن "المعاينة التقنية للأجهزة الإلكترونية للموقوفين أثبتت تواصلهما مع عناصر إرهابية.

و أشار المصدر إلى أن "العنصرين التكفيريين اعترفا أثناء التحري معهما حول غايتهما من الحصول على هذه الدروس بكونهما كانا يخططان للقيام بعملية نوعية".