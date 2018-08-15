غرق صباح اليوم الأربعاء، بمحلية البحيرة السودانية بولاية نهر النيل، 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق قارب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية.

وأفادت وكالة السودان للإنباء، أن القارب كان يقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.



ونعى معتمد محلية البحيرة اللواء أمن عبد الرحمن محمد خير واتحاد طلاب الولاية التلاميذ الغرقى.



و يذكر أن المرأة التي كانت مع التلاميذ تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى كبنة.



ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة القارب وسط النيل مع شدة التيار.