قررت الحكومة الجزائرية منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدر بـ 30 طنا من المواد الغذائية و الأدوية لجمهورية النيجر.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، أن "هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر و الموجهة لمدينة أغاديز التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين، تندرج في إطار سياسة التضامن و حسن الجوار التي تنتهجها الجزائر حيال الشعب النيجري الشقيق و تشكل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل الناجمة عن الهجرة".