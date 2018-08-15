أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الأربعاء، إن الجزائر وقعت اتفاقا مدته تسع سنوات لإمداد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف ولد قدور، أن الجزائر وقعت أيضا اتفاقا لإمداد إيني الإيطالية، بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، دون أن يفصح عن الإطار الزمني للاتفاق.

من جهة أوردت رويترز إن مصفاة سيدي رزين بالعاصمة الجزائرية ستعود للعمل في بداية 2019، وبإنتاج يقدر بنحو 3.6 مليون طن من المنتجات المكررة.

وجرى تحديث مصفاة سيدي رزين التي كانت تنتج في السابق 2.7 مليون طن من إجمالي إنتاج الجزائر السنوي البالغ 30 مليون طن من المنتجات المكررة.