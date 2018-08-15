توفي 7 أشخاص و أصيب 15 أخرون بجروح في عدة حوادث مرور منها 07 الأكثر دموية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بوفاة 03 أشخاص و إصابة 11 آخرين بجروح في حادثي مرور.

و خلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 2446 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية...الخ .

للإشارة، تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة لأجل انتشال جثة مراهق و طفل يبلغان من العمر 16 سنة و 11 سنة توفيا غرقا داخل حوض مائي بالمكان المسمى بوبلوطة ببلدية أم الطوب، و تم نقل جثة الضحيتين إلى مستشفى تمالوس.