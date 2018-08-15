حلت، اليوم، لجنة تحقيق من وزارة الصحة والسكان تتكون من 04 أعضاء للتحقيق في الحادثة التي هزت الرأي العام المحلي بالبويرة والوطني ، وكانت البداية بمستشفى عين بسام حيث استمع المحققون إلى الأطباء واطلعوا على ملفات الضحيتين بحضور ممثل عن مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة .

وانتقلت اللجنة إلى مسكن العائلة المتضررة الواقع بقرية المرابحية ببلدية الروراوة 30 كلم جنوب مقر ولاية البويرة حيث أحذت عينات من الماء المستهلك بالإضافة إلى عينات من الدم لأقرباء العائلة كما أخذت في حسبانها نوعية الأكل والظروف المعيشية المحيطة بالعائلة.

الحادثة التي شغلت الرأي العام المحلي طفت للسطح بعد تسجيل ثاني وفاة لسيدة بمستشفى عين بسام أول أمس في ظروف غامضة تحمل نفس الأعراض التي أدت إلى وفاة إمرأة أخرى قبل ثلاثة أيام من نفس العائلة .

وللتذكير فإن المرض المعدي المجهول الذي انتفل وسط العائلة أفضى إلى تحويل خمسة أشخاص نحو مستشفى العاصمة من أجل تشخيص الداء .

وللإشارة فلم يتطرق المجلس الولائي برئاسة الأمين العام للولاية خلال دورته الاستثنائية للتحضير للدخول المدرسي إلى مجريات الحادثة رغم خطورتها.