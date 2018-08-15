سجل اليوم الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال انقطاع في التزويد بالماء الشروب ببلديات غرب الجزائرالعاصمة بسبب عطب على مستوى القناة الرئيسية المسؤولة عن نقل الماء الشروب وواقعة بمنطقة سعيد حميدين، حسبما أفادت به مديرة الاتصال و التنمية المستدامة لشركة المياه و التطهير للجزائر (سيال)، شافية عبيد.

و قالت عبيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا العطب الذي تسببت فيه "شركة خاصة ليست تابعة لسيال" أدى اليوم الأربعاء إلى انقطاع التزويد بالماء الشروب على مستوى بلديات الشراقة و دالي ابراهيم وبني مسوس و بوزريعة وبن عكنون (جزئيا) و رايس حميدو (جزئيا) و بولوغين (جزئيا)"، مضيفة أن سيال قد سخرت كل الإمكانيات و كل الفرق التقنية ذات الكفاءات العالية حتى تعود المياه تدريجيا إلى الحنفيات في أقرب الآجال".

وأكدت المسؤولة في الأخير أن هذا العطب خارج عن مسؤولية "سيال".