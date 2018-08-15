أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر محمد عيسى اليوم الأربعاء بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) على اجتماع تنسيقي بحضور المنسق العام للبعثة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة و رؤساء فروع البعثة بمركز المدينة المنورة.

وقد استمع الوزير لمختلف التقارير التي أبرزت العمل الجاري منذ استقبال الحجاج إلى غاية مغادرتهم المدينة المنورة باتجاه مكة المكرمة والمتعلقة أساسا بظروف الاستقبال والنقل والإسكان والإطعام والتكفل الصحي وغيرها من المحاور التي من شأنها أن تضمن موسم حج ناجح.

و قد استفسر الوزير خلال هذا اللقاء عن أدق التفاصيل و أبدى ملاحظاته وقدم توجيهاته مؤكدا ضرورة تطوير العمل أكثر في المواسم اللاحقة من خلال تكثيف مستوى تكوين أعضاء البعثة والأخذ بتوصيات الخبراء والعاملين في الميدان.

وأوضح عيسى بأن أعضاء البعثة الجزائرية للحج أعطوا صورة مشرفة على حسن أدائهم داعيا إلى ضرورة أن يكونوا أحسن سفراء للجزائر مضيفا بأن الجميع يعمل حاليا على أن يعرف الحاج الجزائري كيف يتعلم أداء مناسك الحج وتلاوة القرآن الكريم ولا يبقى اهتمامه منصبا حول الإسكان أو الإطعام فحسب.

و أبدى الوزير ارتياحه لمستوى الخدمات التي يقدمها أعضاء البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة حاثا إياهم على ضرورة مواصلة الجهد لتحقيق "حج الرفاه" و ذلك إلى آخر يوم من موسم الحج.