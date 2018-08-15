يمكن لأي شخص ينشر صور أو تعليقات على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أن يعزز فرصه المهنية أو يضر بها، حسبما أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "بيتكوم" الألمانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات.

وتلجأ اثنتان من كل ثلاث شركات تقريبا (أي بنسبة 63 بالمائة) إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد حول المتقدمين للوظائف، تضيف مؤسسة "بيتكوم" الألمانية.

وأظهرت الدراسة أن 24 بالمائة من خبراء الموارد البشرية "اتش.آر" الذين يبحثون في ملفات التواصل الاجتماعي قرروا توظيف أو عدم توظيف المرشحين للوظائف استنادا إلى منشورات هؤلاء المرشحين على الأنترنت.

وفي بحثهم عن الموظفين، يركز 53 بالمائة من متخصصي الموارد البشرية بشكل رئيسي على الشبكات المهنية مثل "شينغ" أو "لينكد إن". ويلجأ 30 بالمائة من مسؤولي الموارد البشرية للبحث عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فايسبوك" أو "تويتر" أو"انستغرام" .

ويبحث معظم مسؤولي الموارد البشرية (81 بالمائة) عن المؤهلات المهنية للمتقدمين للوظائف، بينما يهتم ثلثهم تقريبا فقط (34 بالمائة) عن كثب بالهوايات أو الأنشطة الخاصة للمرشحين للوظائف.