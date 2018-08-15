أعلنت السلطات القطرية والتركية، الأربعاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرر دعم الاقتصاد التركي بـ15 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات، وذلك خلال زيارته إلى أنقرة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وبعد اجتماع بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمر لأكثر من 3 ساعات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، في بيان، إن "قطر ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا لأن الاقتصاد التركي يستند على أسس متينة"، مضيفا أن "أنقرة ستخرج أقوى من هذه المرحلة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، عبر حسابها على تويتر، إنه "لا شكّ أن في استقرار تركيا الشقيقة وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها". وأضافت أن "قطر التي تأسست على مبادئ الإسلام الحنيف وقيم الشهامة العربية، لا تزال على نهجها الصادق فلا تخذل الأشقاء ولا تجحدهم وقفاتهم معها بل تردّ الإحسان بأحسن منه".



واستقبل أردوغان الشيخ تميم بن حمد في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، الأربعاء، واجتمع الرئيسان على مأدبة غداء على شرف الأمير القطري قبل المباشرة بالاجتماع الرسمي، إذ أوضحت مصادر رئاسية، لوكالة الأنباء التركية (الأناضول)، أن اللقاء جرى بعيداً عن الإعلام واستمر لمدة 3 ساعات ونصف.