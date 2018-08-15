قامت اليابان برفع مستوى الخطر والتحذير من بركان جبلي فى إحدى جزرها الجنوبية، إلى المستوى الثاني، وبدأت السلطات عملية إخلاء كاملة للجزيرة من السكان، تحسبا للأسوأ.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الزلازل والانبعاثات الكبريتية قد ازدادت بشكل مقلق، بالقرب من قمة البركان الذي يحمل اسم جزيرة "كوتشينويرابوجيما" الواقع فيها، على بعد 1000 كم جنوبي طوكيو.



وثار البركان الجبلي، في عام 2015، مطلقا أطنانا من الرماد والدخان الأسود لآلاف الأمتار في الهواء، بالإضافة إلى سيل الحمم المميتة التي زحفت حتى وصلت البحر وصبت فيه. وجرت حينها عملية إخلاء كاملة للجزيرة التي عاد سكانها بعد أن هدأ البركان وتوقفت حممه.

وفي عام 2014، سجل أعنف ثوران لبركان أونتاكي في اليابان خلال 90 عاما، الحادثة الأسوأ التي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

كما تعرف اليابان عموما باحتوائها على قرابة 110 براكين نشطة، حيث تراقب السلطات 47 منها بحالة مستمرة ودائمة.