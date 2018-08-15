تحدث مواطنون عن المفارقة العجيبة لعلاج مختلف الأزمات التي تعيشها ولاية ڤالمة. ومن بين هذه الأزمات؛ غفلة نواب الولاية عنها، وقال هؤلاء إن النواب زمن الحملة الانتخابية، قدموا وعودا لتشريح الواقع وعلاجه، لكنهم اليوم خارج مجال التغطية، بعضهم في تربص خارج الولاية، والآخر خارج حدود الوطن، وهذا ما جعل أحد المغلوبين على أمرهم بالمنطقة يقول: إن أغنية سلطان الطرب العربي جورج وسوف تنطبق عليهم حين عبّر عن عجز الطبيب (الجرّاح) عن مداواته، وكذلك هو حال النواب؛ بعضهم عمّر في المنصب ولم يعمر الولاية في أي شيء يفيدها ويفيد سكانها.