لا يجد أحد المديرين الولائيين بإحدى ولايات الجنوب حرجا في أنه لا ينفق دينارا واحدا من راتبه الشهري، مادامت أعباء السكن الوظيفي وتنقلاته واتصالاته على عاتق الدولة، بل إن هذا المدير قرر ربط علاقات مع بعض أصحاب المحلات التجارية من باعة المواد الغذائية والخضارين والجزارين، وأصحاب محلات العطور ومواد التجميل، الذين يغدقون عليه بكل ما اشتهت نفسه، مقابل خدمات بسيطة يستفيد منها هؤلاء، إلى درجة أن علق أحدهم على تصرفات هذا المدير بالقول: ”إن صاحبنا وجد طريقا للثراء بعيدا عن التلاعب بالمال العام، لكن بممارسات مشبوهة”.