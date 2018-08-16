أسفرت عملية مداهمة مشتركة بين جهازي الشرطة و الدرك الوطني لولاية الجزائر مساء أمس بمختلف الشواطئ التابعة للمقاطعة الإدارية للشراقة على توقيف عشرة أشخاص متورطين في استهلاك المخدرات وحيازة المشروبات الكحولية و كذا استغلال الحظائر بطريقة غير شرعية.

و قال عميد الشرطة عبد النور ميراد رئيس أمن المقاطعة الإدارية للشراقة بالنيابة في تصريح للصحافة بعد الانتهاء من عملية المداهمة المشتركة بشواطئ البهجة و الجميلة و لاسيكا بعين البنيان التابعة للمقاطعة الإدارية للشراقة أن "هذه المداهمة المشتركة التي جمعت أزيد من 80 شرطيا و دركيا تابعين لأمن العاصمة تهدف إلى مكافحة كل أشكال الجريمة على مستوى الشواطئ حيث تم توقيف 10 أشخاص متورطين بتهم استهلاك المخدرات و حيازة المشروبات الكحولية و كذا استغلال الحظائر بطريقة غير شرعية. و أكد أن" الأشخاص الموقوفين سيتم إحالتهم أمام العدالة".

و قال قائد كتيبة الدرك الوطني بالشراقة الرائد بشاة لزهر من جهته أن هذه المداهمة المشتركة بين الشرطة و الدرك الوطني ترمي إلى توحيد الجهود بين الجهازين لمكافحة الجريمة بطريقة أكثر فاعلية حيث عملت القوتين على تفتيش و مراقبة السيارات و الأشخاص الوافدين على مختلف شواطئ مدينة عين البنيان. و أكد أنه تم خلال هذه العملية حجز 15 مظلة شمسية ينشط أصحابها دون ترخيص قانوني.