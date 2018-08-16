عرض أمام الصحافة أمس الأربعاء، بالجزائر، بقايا هيكل عظمي لنوع من الأفيال المنقرضة "ستيغودون" يعود إلى حوالي ثلاثة ملايين سنة والذي اكتشف مؤخرا بالقرب من ولاية سطيف.

وقد تم اكتشاف بقايا العظام وأنياب وأسنان هذا الحيوان خلال حفريات أثرية قام بها فريق من المختصين من عدة جنسيات في منطقة عين الحنش، وذلك داخل ورشة للأشغال العمومية.

وسمحت هذه الحفريات التي قام بها في شهر جويلية الأخير الباحث محمد سحنوني من المركز الوطني للبحث ما قبل التاريخ و الأنثروبولوجيا والتاريخ، بالكشف عن بقايا عظام نوع يافع من الأفيال المنقرضة.