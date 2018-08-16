حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على المركز الـ 66 عالميا برصيد 1351 نقطة في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي شهد عودة المنتخب الفرنسي بطل العالم في مونديال روسيا 2018 إلى صدارة الترتيب.

على الساحة الإفريقية، يحتل ''الخضر'' المرتبة الـ 12 خلف تونس (المرتبة الـ 24 عالميا)، السنغال (المرتبة الـ 24)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة الـ 37)، غانا (المرتبة الـ 45)، المغرب (المرتبة الـ 46)، الكاميرون (المرتبة الـ 47)، نيجيريا (المرتبة الـ 49)، بوركينافاسو (المرتبة الـ 52)، مالي (المرتبة الـ 63)، جزر الرأس الأخضر (المرتبة الـ 64) و مصر (المرتبة الـ 65).

كما حافظ منافس الجزائر في شهر سبتمبر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، المنتخب الغامبي، على مرتبته الـ 172.

وشهدت المراكز العشرة الأولى للتصنيف الجديد تغييرات كثيرة حيث عادت فرنسا بطلة العالم إلى القمة (1726 نقطة) متفوقة على كل من بلجيكا (1723 نقطة) والبرازيل (1657 نقطة).