توفي سبعة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور خطير وقع صباح اليوم الخميس، بإقليم بلدية برج عمر إدريس بولاية إليزي.

وأفادت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 3 في شقه الرابط بين التجمع السكاني" تيافتي" و "حاسي بلقبور" إثر اصطدام عنيف بين مركبتين نفعيتين مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة كانوا على متن السيارة الأولى ومقتل سائق المركبة الثانية على الفور، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة.

وتم إجلاء جثث القتلى من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج عمر إدريس التي نقل إليها الجرحى أيضا.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.